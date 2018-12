‘Crisisberaad’ bij AZ: ‘Die achtste plek, dat kan gewoon niet’

AZ beleeft tot op heden een teleurstellend seizoen. De resultaten van de Alkmaarders vallen over het algemeen tegen, waardoor men op de achtste plek is terug te vinden in de Eredivisie. John van den Brom zegt in gesprek met NH dat de spelers na de 0-2 nederlaag tegen Willem II de koppen bij elkaar hebben gestoken.

"Na de wedstrijd van zaterdag hebben die jongens vooral met elkaar gesproken. Wat kan en moet er anders. In deze groep zitten heel veel vrienden van elkaar. Op het veld en buiten het veld. Dan is het heel makkelijk als je elkaar goed kent om te zeggen wat je denkt en wat er anders moet”, zegt de trainer van AZ in aanloop naar het duel met Fortuna Sittard.

"We hebben na de wedstrijd tegen Willem II lang gesproken met elkaar, dat klopt. Maar dan wordt daar direct een crisisberaad van gemaakt. Daar moet ik een beetje om lachen. Het is normaal dat je na zo'n verloren wedstrijd lang met elkaar napraat lijkt me", aldus Van den Brom, die meekrijgt dat de negatieve verhalen rond AZ toenemen.

Het spel én de lage klassering op de ranglijst zorgen de laatste tijd voor meer kritiek en fluitconcerten. "Excuses zijn er niet meer voor handen. De druk van de nederlaag tegen Willem II neem je mee, maar ook niet meer dan dat”, nuanceert de oefenmeester, die hogerop wil met AZ. "Die achtste plek, dat kan gewoon niet", wordt de coach geciteerd door het Algemeen Dagblad.