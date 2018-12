Feyenoord-paria is ‘van harte welkom’: ‘Een groot talent met veel kwaliteit’

FC Dordrecht heeft zijn komst nog niet bekendgemaakt, maar Peter Drijver bevestigt alvast dat men Crysencio Summerville gaat huren van Feyenoord. De algemeen directeur van De Schapenkoppen laat in een interview met het Algemeen Dagblad weten dat de rechtsbuiten ‘van harte welkom’ is.

De zeventienjarige Summerville werd onlangs tot 1 januari geschorst door Feyenoord. Hij kreeg tevens een boete en een taakstraf opgelegd. Eind november kregen Summerville en ploeggenoot Mats Knoester het met elkaar aan de stok op het trainingsveld. Summerville besloot er een familielid bij te halen en daarop kwam het tot een handgemeen in de kleedkamer.

Bij FC Dordrecht krijgt Summerville de kans om zich enigszins te rehabiliteren: “Een groot talent met veel kwaliteit. Daarop beoordelen we hem. Zo’n jongen moet je omarmen en niet blijven herinneren aan wat er is gebeurd”, vertelt Drijver, die eraan toevoegt dat hij maandag in gesprek gaat met de zaakwaarnemer en vader van Summerville.

Als Feyenoord vervolgens groen licht geeft, dan kan de huur worden afgerond. Summerville tekende in maart zijn eerste profcontract bij Feyenoord, dat hem tot medio 2021 aan de Rotterdammers verbindt. De aanvaller speelt al sinds zijn zesde op Varkenoord en staat te boek als groot talent. In een eerder stadium zaten onder meer Bayern München en Borussia Dortmund achter de jeugdinternational aan.