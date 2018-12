‘Ziyech heeft die behoefte niet, dat is toch zijn goed recht?’

Hakim Ziyech werd met name in het verleden bekritiseerd om zijn houding tijdens interviews. De middenvelder van Ajax en de nationale ploeg van Marokko moest volgens critici zich beter presenteren voor de camera. Nordin Amrabat en Noussair Mazraoui vinden het te prijzen dat Ziyech gewoon zichzelf blijft.

"Ik hoor weleens dat mensen zeggen dat hij blijer moet zijn. Hij zou te weinig lachen in interviews bijvoorbeeld. Dan denk ik: hij hoeft toch geen clown te zijn? Sommigen voelen de behoefte om de clown uit te hangen voor de camera. Hij niet. Dat is toch zijn goed recht?”, stelt Amrabat, ploeggenoot van Ziyech bij Marokko, in gesprek met ELF Voetbal.

“Daarbij: Hakim lacht genoeg hoor. Geloof me. Hij heeft juist heel veel humor”, aldus Amrabat, wiens woorden onderstreept worden door Mazraoui, die ook bij Ajax te maken heeft met Ziyech. De rechtsback ziet in zijn landgenoot een voorbeeld, zowel binnen als buiten de lijnen. Mazraoui begrijpt wel waarom men Ziyech bestempelde als arrogant.

"Weet je wat het is? Hakim deinst nergens voor terug. Als iets hem niet bevalt, dan zegt hij dat. Hij laat niet met zich sollen. Als hij wordt aangevallen, dan verdedigt hij zich. Dat durft niet iedereen", stelt de 21-jarige rechtervleugelverdediger van Ajax. "Hij wel. Helaas spelden mensen hem daarom onterecht het label arrogant op."