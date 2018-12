Manchester United vreest woensdag visite van Pierre-Emerick Aubameyang

Manchester United is de laatste weken niet op dreef. Slechts één van de laatste vier officiële duels van het team van José Mourinho eindigde in een zege, het thuisduel met Young Boys (1-0): 3-1 tegen Manchester City, 0-0 tegen Crystal Palace en 2-2 tegen Southampton. Arsenal heeft daarentegen sinds de 3-2 nederlaag tegen Chelsea op 18 augustus niet meer verloren: vijftien zeges en vier remises in negentien wedstrijden. Opta blikt vooruit op het duel op Old Trafford, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Arsenal verloor afgelopen seizoen beide Premier League-ontmoetingen met Manchester United. De laatste keer dat de Londenaren in competitieverband voor een derde keer op rij van the Mancunians verloren, was in november 2012.

O Arsenal scoorde in slechts 3 van de laatste 39 uitduels met Manchester United in competitieverband meer dan één keer. Deze drie wedstrijden gingen echter wel verloren: 4-2 in november 1984, 8-2 in augustus 2011 en 3-2 in februari 2016.

O Dit is de eerste keer sinds 8 mei 2002 dat Manchester United midweeks in eigen huis een thuisduel met Arsenal in de Premier League afwerkt. Destijds wonnen de Londenaren met 0-1 dankzij een doelpunt van Sylvain Wiltord en werd de landstitel binnengesleept.

O Arsenal verloor elk van de laatste drie midweekse Premier League-duels: dinsdag, woensdag en donderdag. In elke nederlaag kregen de Londenaren bovendien drie tegengoals om de oren: Swansea City, Manchester City en Leicester City afgelopen seizoen.

O Manchester United verloor niet één van de laatste elf thuiswedstrijden tegen Arsenal in de Premier League (acht zeges, drie remises), sinds een 0-1 nederlaag in september 2006.

O Arsenal scoorde dit seizoen minimaal twee keer in alle zes uitduels in de Premier League. Watford is de enige club die dat ooit in de eerste zeven uitduels van een Premier League-seizoen deed, vorig seizoen.

O Manchester United incasseerde 23 tegendoelpunten in de eerste 14 Premier League-duels van dit seizoen. In de voorbije voetbaljaargang kreeg het team van José Mourinho pas op de dertigste speeldag tegendoelpunt nummer 23 om de oren.

O Arsenal verloor niet één van de laatste negentien officiële wedstrijden. De laatste keer dat de Londenaren minimaal twintig officiële duels op rij ongeslagen bleven, was tussen april en november 2007: 28 duels.

O Pierre-Emerick Aubameyang zal woensdag het grootste gevaar voor Manchester United zijn. Elk van de laatste tien schoten op doel van de spits van Arsenal in de Premier League eindigde in een doelpunt.

O Arsenal won vier van de laatste zes uitwedstrijden in de Premier League-seizoen: een remise, een nederlaag. Dat zijn nu al evenveel uitzeges als in de complete Premier League-voetbaljaargang 2017/18: vier zeges, vier remises, elf nederlagen.

O José Mourinho verloor in zijn trainersloopbaan nog nooit van Unai Emery: vier zeges en een remise, in LaLiga. Dit wordt de eerste ontmoeting tussen de trainers sinds oktober 2013, toen Real Madrid met 4-1 te sterk was voor Sevilla.