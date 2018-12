Uitslag Ballon d’Or: Messi vijfde, Neymar buiten de top tien

Luka Modric heeft maandagavond de Ballon d’Or gewonnen. De Kroatisch international van Real Madrid kreeg in totaal 753 punten en daarmee bleef hij Cristiano Ronaldo ruimschoots voor. De Portugees, die afgelopen zomer de overstap maakte van de Koninklijke naar Juventus, werd van de troon gestoten door zijn voormalig ploeggenoot en eindigt op de tweede plaats met 476 punten. Atlético Madrid-aanvaller en tevens Frans international Antoine Griezmann eindigt met 414 punten op de derde plaats in de verkiezing van het Franse tijdschrijft France Football.

Een groot aantal voetbaljournalisten hebben mogen stemmen op hun favoriet en voor het eerst sinds tien jaar is er een andere winnaar dan Lionel Messi of Ronaldo gekozen. De Argentijn en Portugees wonnen de prestigieuze award de afgelopen tien jaar allebei vijfmaal. Na een fantastisch seizoen voor club en land is Modric dit jaar de overtuigende winnaar. Kylian Mbappé (4e plaats) valt net buiten het podium. Hij heeft een goed seizoen achter de rug met Paris Saint-Germain en werd afgelopen zomer wereldkampioen met de nationale ploeg van Frankrijk. De snelle aanvaller blijft Messi (5e plaats) voor.

Mohamed Salah moet genoegen nemen met de zesde plaats. De Egyptische aanvaller van Liverpool maakte vorig seizoen indruk met zijn vele doelpunten. Hij bereikte met the Reds de Champions League-finale en nam met Egypte deel aan het WK. Zijn prestaties worden hoger ingeschat dan die van Raphaël Varane, die met Real Madrid de Champions League won en in Rusland wereldkampioen werd met les Bleus. De top tien wordt gecomplementeerd door Eden Hazard (Chelsea/België), Kevin De Bruyne (Manchester City/België) en Harry Kane (Tottenham Hotspur/Engeland).

De Braziliaanse aanvaller Neymar verliet Barcelona in de zomer van 2017 om uit de schaduw van Messi te stappen, in de hoop een gooi te doen naar de prijs van beste voetballer ter wereld. Hij heeft de kenners niet weten te overtuigen in het shirt van PSG en Brazilië, getuige zijn twaalfde plaats. De Braziliaans international kreeg negentien punten, twee meer dan Luis Suárez. De Braziliaanse aanvaller Neymar verliet Barcelona in de zomer van 2017 om uit de schaduw van Messi te stappen, in de hoop een gooi te doen naar de prijs van beste voetballer ter wereld. Hij heeft de kenners niet weten te overtuigen in het shirt van PSG en Brazilië, getuige zijn twaalfde plaats. De Braziliaans international kreeg negentien punten, twee meer dan Luis Suárez.

Maandagavond vond de uitreiking van de Ballon d’Or plaats, maar aan het einde van de middag wist de complete voetbalwereld al wie de winnaar zou zijn. Op sociale media circuleerde de complete einduitslag inclusief het puntenaantal rond. Zodoende was uren voor de uitreiking al bekend dat Modric had gewonnen.

Uitslag Ballon d'Or 2018