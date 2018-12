Feyenoord grijpt in met schorsing en verhuur na ‘onacceptabel gedrag’

Crysencio Summerville kwam onlangs negatief in het nieuws nadat hij het op het trainingsveld aan de stok had gekregen met Mats Knoester, waarna het incident door toedoen van een familielid van de zeventienjarige aanvaller in de kleedkamer nog een vervolg kreeg. Feyenoord heeft besloten om de jeugdinternational hard aan te pakken na het opstootje en laat maandagmiddag weten tot welke strafmaat het is gekomen.

De Rotterdammers communiceren via de officiële kanalen dat Summerville na zijn ‘onacceptabele gedrag’ tot 1 januari 2019 geschorst blijft, nadat hij na het incident op donderdag 22 november al een voorlopige schorsing opgelegd kreeg. Zodra deze uitsluiting is afgelopen, wordt Summerville de rest van het seizoen verhuurd, waardoor hij voorlopig niet actief zal zijn in het shirt van Feyenoord.

Naast deze sancties moet hij de maximale boete die volgens zijn contract mogelijk is betalen en legt Feyenoord hem nog een te nader bepalen taakstraf op. Om Summerville ‘niet alleen te straffen, maar ook te helpen’ zal hij vanuit de club extra mentale begeleiding krijgen. Feyenoord geeft aan tot deze besluiten te zijn gekomen nadat het afgelopen week bij alle betrokkenen hoor- en wederhoor heeft toegepast om de onderste steen boven te krijgen.

Summerville zal verder nogmaals zijn excuses maken aan Knoester, zijn familie en de complete spelersgroep van Feyenoords hoogste jeugdelftal. De vechtpartij in de kleedkamer zorgde bijna twee weken geleden voor een grote schok op Varkenoord.