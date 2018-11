‘Dit is gewoon het pad van Memphis Depay en ik volg mijn pad’

Anass Achahbar zal de topper tussen Feyenoord en PSV in de Eredivisie zondagmiddag met meer dan gemiddelde belangstelling volgen. De aanvaller van NEC benadrukt dat zijn ex-werkgever Feyenoord ‘voor altijd in zijn hart’ zit. “Ik volg alles nog en ik heb nog contact met diverse jongens”, vertelt Achahbar vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “Tonny Vilhena is een vriend met wie ik contact houd en ik hoop dat hij weer scoort zondag.”

Achahbar scoorde in maart 2015 tweemaal in de topper tegen PSV (2-1); de andere treffer kwam voor rekening van Memphis Depay. Ruim 3,5 jaar later zijn de loopbanen van de aanvallers behoorlijk anders gelopen. Dat doet Achahbar echter geen pijn. “Nee, totaal niet, ik volg Memphis al heel lang. Hij is een maatje. Ik gun het hem enorm dat hij nu zoveel succes heeft. Ik ben gelovig en het woord jaloezie ken ik niet. Memphis heeft een moeilijke tijd gehad bij Manchester United. Iedere voetballer heeft vertrouwen nodig.”

“Soms krijg je dat door mensen om je heen, soms door doelpunten. Memphis laat nu zien dat hij geweldige kwaliteiten heeft”, benadrukt de 24-jarige aanvaller van NEC. “Bij Olympique Lyon heeft hij helemaal zijn plek gevonden. Dit is gewoon zijn pad en ik volg mijn pad. Voor Memphis hoop ik alleen maar dat hij nog meer gaat krijgen in zijn carrière. En dat geldt ook voor alle jongens met wie ik bij Feyenoord heb gespeeld.”

Achahbar zal zijn tijd in Rotterdam-Zuid en de manier waarop hij de topper tegen PSV besliste nooit meer vergeten. “Ik vergeet nooit meer hoe het stadion toen tekeer ging. Zó mooi, man. Maar de beker die ik won met Feyenoord, mijn goal tegen Sparta Praag in Europa en mijn omhaal tegen sc Heerenveen zijn voor mij ook hoogtepunten", besluit de aanvaller.