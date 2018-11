Sporting overwintert na klinkende zege bij Europees debuut Keizer

Sporting Portugal heeft zich verzekerd van overwintering in de Europa League. Marcel Keizer zat donderdagavond voor het eerst op de bank bij een Europees duel en zag zijn ploeg in Azerbeidzjan fors winnen van Qarabag: 1-6. Bas Dost verzorgde de openingstreffer namens de Portugezen, door al na vijf minuten vanuit een strafschop te scoren.

Een punt in het eerste Europa League-duel onder het bewind van Keizer zou voor Sporting genoeg zijn om overwintering in het toernooi veilig te stellen. In het Olympisch Stadion van Baku kenden de Portugezen een droomstart. Na een overtreding op Bas Dost ging de bal op de stip. De Nederlander ging zelf achter de bal staan en bracht Sporting op voorsprong. Qarabag liet zich niet uit het veld slaan door de vroege tegentreffer en kwam tien minuten later op gelijke hoogte. Wilde-Donald Guerrier legde de bal met de borst terug op Abdellah Zoubir, die de 1-1 tegen de touwen schoot.

Sporting kwam snel daarna weer op voorsprong. Bruno Fernandes kreeg de ruimte om uit te halen en schoot van afstand raak: 1-2. Nog voor rust nam de ploeg van Keizer verder afstand van Qarabag. Nani werd bediend door Wendel, speelde zich vrij in het strafschopgebied en prikte de derde Portugese treffer binnen. Na ruim een uur spelen maakte Sporting een einde aan alle onzekerheid. Abdoulay Diaby profiteerde van defensief gepruts bij Qarabag en bracht de 1-4 op het scorebord.

In de slotfase liep Sporting nog verder weg bij Qarabag. Nadat Fernandes zijn tweede van de avond had gemaakt, was het slotakkoord in handen van Diaby. Na een fraaie assist van de ingevallen Jovane Cabral bepaalde de Malinese spits de eindstand op 1-6. Sporting brengt het puntentotaal zo naar tien, drie minder dan Arsenal. In de laatste wedstrijd van de groepsfase zou de ploeg van Keizer in theorie nog de eerste plaats kunnen overnemen van the Gunners, al is het niet aannemelijk dat de Engelsen in eigen huis punten laten liggen tegen Qarabag.