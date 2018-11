‘Hij is de beste coach in de wereld en dat laat hij vandaag zien’

Paris Saint-Germain heeft goede papieren om de achtste finale van de Champions League te bereiken. De club uit Parijs won woensdag met 2-1 van Liverpool en staat na vijf speelronden met acht punten op de tweede plaats in Groep C. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi is trots op de spelers en op trainer Thomas Tuchel.

“Ik ben erg blij met de kwaliteit van ons spel. We hebben ons echte gezicht laten zien”, aldus de Qatarese zakenman. “Veel mensen in de media praatten over ons project en wij hebben vandaag het echte gezicht van de ploeg laten zien. We spelen stabiel en hebben een geweldige coach. We hebben goed op iedereen gereageerd.”

“Het was niet makkelijk, want Liverpool bevindt zich op een hoog niveau met enkele geweldige spelers. Maar iedereen heeft geweldig gespeeld, net als de fans. Voor mij is Tuchel de beste coach in de wereld en dat heeft hij vandaag laten zien. We spelen iedere wedstrijd om uiteindelijk de Champions League te winnen.”

Thiago Silva sloot zich bij de woorden van zijn baas aan en vertelde dat de coach ‘geweldig’ is: “We hebben een goed antwoord gegeven op iedereen.” De doelpunten voor PSG werden woensdag gemaakt door Juan Bernat en Neymar. Les Parisiens sluiten de poulefase op 11 december af met een uitwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.