Klopp afgeleid door ‘erotische stem’: ‘Gefeliciteerd, kan je dat herhalen?’

Jürgen Klopp bereidt zich met Liverpool voor op de kraker tegen Paris Saint-Germain, die ervoor kan zorgen dat the Reds met nog een wedstrijd te gaan al zeker zijn van overwintering in de Champions League. Van spanning was bij de trainer dinsdagavond tijdens de persconferentie echter weinig te merken, aangezien hij het niet kon laten een grap te maken over de tolk die hem bijstond na een vraag van een Franse journalist.

“De vertaler heeft trouwens een hele erotische stem. Gefeliciteerd. Wauw! Kan je dat even herhalen?”, grapte hij tegenover het verzameld journaille. “Maar ik begreep de vraag, het ging over Sadio Mané. Hij is oké. Ik weet niet of hij zal spelen, maar hij is oké”, vervolgde Klopp serieuzer. De Senegalees was een twijfelgeval voor de wedstrijd in het Parc des Princes aangezien hij maandag ziek werd, maar lijkt het duel wel te gaan halen.

Mohamed Salah, Mané’s kompaan in de aanval, kende een minder spectaculaire start van het seizoen dan in de afgelopen voetbaljaargang, maar volgens Klopp is de Egyptenaar eindelijk helemaal hersteld van de schouderblessure die hij opliep in de Champions League-finale: “Zijn lichaam is weer honderd procent. Ze zijn allemaal naar het WK geweest en het was een lang WK. Egypte vloog er wel eerder uit, maar Mo speelde op 94 of 95 procent vanwege zijn schouder. Hij had daarna twee of drie weken vrij, dat is niets. Daarna begon hij weer aan de voorbereiding nadat hij vorig seizoen voor de eerste keer in zijn leven meer dan veertig doelpunten had gemaakt, hoe moesten we daarmee omgaan?”

“Zou hij weer veertig keer scoren? Is het zelfs wel belangrijk om weer veertig keer te scoren? Natuurlijk niet. Hij heeft er altijd alles aan gedaan. Het enige ding was dat zijn lichaam weer tijd nodig had om zich aan te passen. Hij is nog steeds een speler van wereldklasse en is nog steeds enorm dreigend, maar hij had niet dezelfde rust voor het doel. Maar voor de laatste interlandonderbreking werd duidelijk dat de klik er weer was, hij is er weer. Mensen hebben tijd nodig, maar krijgen dat niet omdat we geen tijd hebben. Als je dan twijfelt kan dat makkelijk effect hebben, maar hij heeft geen seconde getwijfeld en ik ook niet. Zelfs Mo Salah is menselijk en heeft tijd nodig”, sloot Klopp af.