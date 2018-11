Glansrol Depay niet voldoende voor Lyon in spectaculaire tweede helft

Manchester City is zeker van de volgende ronde van de Champions League. De ploeg van Josep Guardiola speelde dinsdagavond met 2-2 gelijk tegen Olympique Lyon, een resultaat dat voldoende bleek voor de Engelse topclub. Tegelijkertijd verloor TSG Hoffenheim met 2-3 van Shakthar Donetsk, waardoor Lyon nog niet verzekerd is van de tweede plek in Groep F.

Olympique Lyon – Manchester City 2-2

Na de eerste 45 minuten mocht vooral Lyon balen dat het niet gescoord had in het Parc Olympique Lyonnais. De ploeg van trainer Bruno Génésio kon via Memphis Depay en Nabil Fekir op voorsprong komen, maar het duo had het vizier niet op scherp staan. Vooral de Nederlander leek een goede pass te bekronen met een goal, maar de aanvaller faalde jammerlijk. Vlak voor het rustsignaal had Depay een uitstekende voorzet in huis, maar Maxwel Cornet kwam met zijn poging niet verder dan het aluminium.

Na de onderbreking was het wel raak voor Lyon. Depay bereikte met een puike pass Cornet, die vanaf de rand van het strafschopgebied vernietigend uithaalde: 1-0. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want Aymeric Laporte kopte bij een vrije trap raak. Depay bracht Cornet daarna nogmaals optimaal in stelling, want laatstgenoemde wist wederom Ederson te verschalken, maar Sergio Aguero had het laatste woord. De Argentijn torende bij een corner boven zijn directe tegenstander uit en kopte de 2-2 tegen de touwen.

TSG Hoffenheim - Shakhtar Donetsk 2-3

Veel werd er op de Europese velden niet gescoord in de eerste helften, maar Hoffenheim en Shakhtar maakten er wel een spektakelstuk van. De Oekraïners zouden de derde plek overnemen bij een overwinning en daar leken ze al vroeg een voorschot op te nemen. Doelpunten in de veertiende en vijftiende minuut zorgden voor een 0-2 voorsprong: de opgestoomde linksback Ismaily rondde af na een fraaie combinatie met Taison, waarna laatstgenoemde zelf de marge verdubbelde in een één-op-één-situatie met keeper Oliver Baumann. Hoffenheim, met Joshua Brenet op de bank en zonder Justin Hoogma, vond echter al gauw de aansluiting.

Andrej Kramaric maakte er 1-2 van met een knap lobje via de binnenkant van de paal en in de veertigste minuut kopte Steven Zuber de thuisploeg langszij. Na rust moest Hoffenheim verder met tien man, doordat Ádám Szalai in twee minuten tijd evenzoveel gele kaarten incasseerde. Daarmee leek het perspectief voor Shakhtar te verbeteren, maar het was Hoffenheim dat het gevaarlijkst werd in de daaropvolgende: Zuber schoot op de lat met een fraaie uithaal en verdediger Nico Schulz miste een enorme kans met zijn zwakke been. Net toen het duel gespeeld leek, diep in de blessuretijd, buitte Taison het numerieke overwicht toch uit.