Robben en Lewandowski stellen Ajax voor zware opgave op 12 december

Bayern München stoot samen met Ajax door uit Groep E van de Champions League. De grootmacht uit Beieren was dinsdagavond veel te sterk voor nummer drie Benfica: 5-1. Het was een welkome opsteker voor Bayern, na drie opeenvolgende competitieduels zonder overwinning, en mogelijk de redding voor trainer Niko Kovac. Arjen Robben en Robert Lewandowski (beiden twee keer) en Franck Ribéry waren trefzeker. Bayern gaat aan kop in de groep en kan die eerste plek alleen nog kwijtraken bij een nederlaag tegen Ajax op 12 december. Benfica moet genoegen nemen met een vervolg in de Europa League; AEK Athene eindigt als laatste.

Een punt was voor Bayern genoeg om zich net als Ajax te verzekeren van de volgende ronde, maar der Rekordmeister ging voor de overwinning. De ploeg van de geplaagde trainer Kovac, die Rafinha en Robben een basisplek gaf ten koste van Javi Martínez en Renato Sanches, leidde na een halfuur al met 2-0. Beide doelpunten kwamen van de voet van Robben. Zijn eerste treffer was het fraaist: hij trok vanaf de rechterflank naar binnen, passeerde meerdere verdedigers en krulde de bal in de verre bovenhoek.

Bij het tweede doelpunt werd Robben op de rechterflank gelanceerd door Thoma Müller. De Nederlander betrad het strafschopgebied en kapte verdediger Germán Conti op kenmerkende wijze uit, door opnieuw naar binnen te snijden. Een hard schot in de rechterhoek was keeper Odisseas Vlachodimos vervolgens te machtig. Het betekende doelpunt nummer 30 en 31 in de Champions League voor Robben, die na Ruud van Nistelrooij (56 goals) de tweede Nederlander werd die de grens van 30 doelpunten passeerde.

Robert Lewandowski zette de kroon op de sterke eerste helft: hij torende boven twee bewakers uit en knikte raak via de grond, op aangeven van Joshua Kimmich. Bayern domineerde voor rust volledig en had weinig te duchten van het mak ogende Benfica. In de tweede helft bleek echter dat de Portugezen nog niet uitgestreden waren. Benfica was er snel uit op de vijandelijke helft en Gedson Fernandes ging de combinatie aan met Jonas. Eerstgenoemde dook op voor het doel van Manuel Neuer en maakte geen fout: 3-1.

Lang duurde het alleen niet, voordat Bayern de marge terugbracht tot drie doelpunten. Met zijn tweede treffer van de avond zorgde Lewandowski voor de 4-1: opnieuw kopte de spits raak tussen twee verdedigers en opnieuw was Kimmich de aangever, ditmaal uit een directe corner. Het werd nog erger voor Benfica, want Ribéry bepaalde de eindstand op 5-1. Enkele minuten nadat Robben was afgelost door Sanches, was de Fransman het eindstation van een vlot lopende aanval op de vijandelijke helft.