Vidal wil niets weten van excuses voor duel met PSV: ‘Dat hoort erbij’

Arturo Vidal wil tegen PSV een einde maken aan de teleurstellende reeks van Barcelona. De Catalaanse grootmacht kwam eerder in de Champions League niet verder dan 1-1 tegen Internazionale, waarna een thuisnederlaag tegen Real Betis (3-4) en een gelijkspel tegen Atlético Madrid (1-1) volgden. Vidal wil tegen PSV weer vertrouwen terugwinnen.

“En we willen sowieso als eerste eindigen in deze groep”, wordt de Chileen dinsdag op een persconferentie geciteerd door onder meer De Telegraaf, een dag voor de confrontatie tussen PSV en Barcelona in de Champions League. Vidal vindt niet dat de lange lijst met geblesseerden een excuus mag zijn voor Barcelona in Eindhoven.

Lionel Messi miste het duel met Internazionale, maar is tegen PSV weer van de partij. “Als je zoveel wedstrijden op hoog niveau speelt en tussendoor ook nog eens interlands, hoort dat er een beetje bij. Gelukkig hebben we ook juist spelers die terugkeren van blessures", aldus Vidal, die bijval krijgt van trainer Ernesto Valverde.

“Een oorzaak van de vele blessuregevallen van nu? De interlandperiode zal deels een rol spelen”, aldus de coach, die tegen de ploeg van Mark van Bommel mogelijk wel een beroep doet op Philippe Coutinho en Ivan Rakitic, die kampten met pijntjes en weer fit zijn. “Het is even afwachten hoe de laatste training zo verloopt”, benadrukt de Spaanse oefenmeester.