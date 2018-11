Van der Sar lyrisch: ‘Hij is extreem waardevol, ik vind hem fantastisch’

André Onana wordt net als veel Ajacieden in verband gebracht met een transfer. De doelman van Ajax zou onder meer in de belangstelling staan van Barcelona, maar Edwin van der Sar verwacht niet dat de international van Kameroen snel naar Catalonië verkast. De algemeen directeur hoopt Onana nog lang te zien schitteren in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik vind André fantastisch”, zegt Van der Sar in gesprek met Goal. “Hij kwam op achttien- of negentienjarige leeftijd naar Ajax. En door zijn ontwikkeling en zijn natuurlijke kwaliteiten, zoals zijn snelheid en reactievermogen, heeft hij zich gemanifesteerd als een geweldige doelman. De wijze waarop hij zich liet zien in zijn eerste jaar, met ook een Europa League-finale op zak, betekende een geweldige start.”

“Vorig seizoen was lastig, maar dit jaar heeft hij weer bewezen extreem waardevol te zijn voor de ploeg. Daarnaast is het ook nog eens een geweldige gast”, aldus Van der Sar, die heeft meegekregen dat Onana in beeld zou zijn om mogelijk Jasper Cillessen te vervangen bij Barcelona. De Oranje-international zou azen op een vertrek vanwege zijn reserverol bij de Catalaanse topclub.

“Er zijn altijd veel geruchten over de spelers van Ajax”, reageert Van der Sar nuchter. “We leiden altijd al geweldige spelers op. Er is veel interesse in onze spelers, maar we willen ze zo lang mogelijk behouden”, besluit de oud-doelman. Onana, die eerder vierenhalf jaar actief was bij Barcelona, ligt nog tot medio 2021 onder contract in Amsterdam.