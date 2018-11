Besiktas roept Ryan Babel op matje na opmerking richting kritische fan

Besiktas heeft maandagmiddag via de officiële kanalen laten weten dat het Ryan Babel op het matje heeft geroepen nadat de aanvaller het op social media aan de stok kreeg met een supporter. Het incident krijgt waarschijnlijk nog een staartje voor de Oranje-international, aangezien Besiktas laat weten dat er een straf uitgedeeld zal worden.

De fans van Besiktas zijn volgens de laatste berichten uit Turkije niet blij met de beslissing van Babel om vooralsnog zijn aflopende contract niet te verlengen en dat komt de buitenspeler op veel commentaar op social media te staan. Na een vraag of hij ‘weer voor tweehonderdduizend euro bij Kasimpasa wilde gaan spelen’ reageerde de 54-voudig international uiteindelijk met de opmerking: ‘Wil je dat ik je moeder weer ga daten?’

Deze reactie wordt niet gewaardeerd door Besiktas en de club heeft inmiddels een statement de deur uitgedaan: “We vinden het antwoord van Ryan Babel op de opmerking van een van onze supporters onacceptabel. Babel is daarom om uitleg gevraagd en wij zullen hierna het publiek informeren over welke disciplinaire maatregel we zullen treffen.” Welke straf de 31-jarige Babel, die inmiddels zijn social media-accounts heeft gedeactiveerd, precies boven het hoofd hangt is nog niet duidelijk.