Cristiano Ronaldo kan Champions League-record van Raúl evenaren

Juventus liet in de competitie pas twee punten liggen en staat er met drie overwinningen uit vier gespeelde wedstrijden ook prima voor in de Champions League. Valencia kent echter een stuk minder florissante start en won slechts drie van zijn eerste dertien wedstrijden in LaLiga, terwijl in het miljardenbal tot nu toe enkel werd gewonnen van Young Boys. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Allianz Stadium, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O Juventus en Valencia speelden pas één keer eerder tegen elkaar en dat was op de eerste speeldag van dit seizoen. De Italianen wonnen dankzij twee penalty’s van Miralem Pjanic toen met 0-2 in Spanje.

O Dit wordt Valencia’s eerste uitwedstrijd in Italië in Europees verband sinds december 2009, toen er met 1-2 werd gewonnen van Genoa in de Europa League.

O Juventus verloor slechts 3 van zijn 32 thuiswedstrijden tegen een Spaanse tegenstander in Europees verband (19 overwinningen en 10 gelijke spelen). Een van die nederlagen kwam echter wel in de meest recente thuiswedstrijd tegen een ploeg uit Spanje (0-3 tegen Real Madrid in april).

O Juventus verloor zijn laatste thuiswedstrijd van Manchester United. De Italianen hebben nog nooit twee thuiswedstrijden op rij verloren in Europees verband.

O Juventus wist in vijf van zijn laatste zes Champions League-groepswedstrijden de nul te houden. Alleen Manchester United wist het net te vinden tegen La Vecchia Signora in het duel dat uiteindelijk met 1-2 door de Engelsen werd gewonnen.

O In geen enkele van de laatste zeven Champions League-uitwedstrijden die Valencia speelde werd vaker dan twee keer gescoord (twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen). De Spanjaarden scoorden zelf vier keer in die zeven duels en incasseerden vijf doelpunten.

O Cristiano Ronaldo ontving zijn allereerste rode kaart in de Champions League in de heenwedstrijd tegen Valencia.

O Cristiano Ronaldo wist tot dusver tegen 32 verschillende tegenstanders in de Champions League het net te vinden. Als de aanvaller ook tegen Valencia scoort evenaart hij het record van Raúl, die tegen 33 verschillende teams een doelpunt wist te maken.

O Carlos Soler was direct betrokken bij 75 procent van de 4 doelpunten die Valencia dit seizoen wist te maken in de Champions League (1 goal, 2 assists).

O Paulo Dybala heeft vijf keer gescoord in zijn laatste vijf Champions League-wedstrijden. Dat zijn net zoveel doelpunten als hij in zijn eerste 24 wedstrijden in het toernooi wist te maken.