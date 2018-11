Van 't Schip boos op treuzelende Lachman: 'Het is niet professioneel'

John van 't Schip staat onder druk. Een deel van de aanhang van PEC Zwolle riep zaterdag op tot het vertrek van de trainer, die slechts een punt pakte in de laatste vijf competitieduels. Na de 2-3 nederlaag tegen ADO Den Haag kan Van 't Schip niet zeggen of zijn positie gevaar loopt.

"Dat moet je niet aan mij vragen, daarvoor moet je bij andere mensen zijn. Ik ga gewoon met mijn staf proberen het om te keren, daar heb ik geloof in", blijft de oefenmeester strijdvaardig voor de camera van de NOS. Dat een deel van het publiek hem liever ziet vertrekken, noemt hij een logisch gevolg van de resultaten. "Ik ben de verantwoordelijke man, dan is er al gauw een pispaal."

De fatale tegentreffer viel in het duel met ADO uit een corner, toen de geblesseerde Thomas Lam werd behandeld aan de zijlijn. Zijn beoogde vervanger Darryl Lachman stond niet meteen klaar om hem af te lossen, waardoor scheidsrechter Siemen Mulder gebaarde dat ADO de corner mocht nemen. Van 't Schip begrijpt die beslissing van de arbitrage en is niet te spreken over zijn pupil.

"Het is terecht dat hij dan zegt: dit duurt te lang. Als je geroepen wordt, moet je binnen een halve minuut klaar zijn. Dat was nu niet aan de orde", aldus de trainer in gesprek met De Stentor. "Ik ben aan het coachen. Spelers moeten er gewoon voor zorgen dat ze zo snel mogelijk klaar zijn. Als een speler dus geblesseerd uitvalt en er wordt aangegeven dat ze moeten warmlopen, moeten ze al weten dat de kans bestaat dat ze in gaan vallen."

"Dat geldt voor elke speler. Het is logisch dat er daarna heen en weer woorden vallen in de kleedkamer. Het is niet professioneel. Laat ik het daarbij houden", aldus Van 't Schip, wiens ploeg op de vijftiende plek staat in de Eredivisie. Zondag kan PEC nog ingehaald worden door FC Groningen en De Graafschap, waardoor het onder de rode streep terecht zou komen. Volgende week gaat PEC op bezoek bij De Graafschap.