Heracles Almelo krijgt pak slaag en verliest voor vierde keer op rij

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een zeer fraaie overwinning geboekt in de Eredivisie. De Limburgers wonnen voor eigen publiek met klinkende cijfers van Heracles Almelo: 3-0. Het betekende de vierde competitiezege dit seizoen voor Fortuna, dat is opgeklommen naar een negende plaats. Heracles blijft vierde staan, maar kan later dit weekeinde achterhaald worden door onder meer AZ en Vitesse.

Fortuna presteert dit seizoen op eigen veld prima. De promovendus verloor alleen van PSV en Ajax en wist zijn laatste twee duels voor eigen publiek zelfs te winnen. Na een afwachtend begin van beide ploegen, kwam Fortuna na zeventien minuten voetballen op voorsprong. Een charge van doelman Janis Blaswich op Branislav Ninaj werd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestraft met een strafschop, waarna het buitenkansje koelbloedig werd benut door Mark Diemers.

Heracles nam het heft daarna kort in handen. Kristoffer Peterson schoot recht in de handen van Alexei Koselev, terwijl Brandley Kuwas na een snelle counter over schoot. Fortuna bleef echter op de been en wist zijn voordelige marge na ruim een halfuur te verdubbelen. Uit een hoekschop van José Rodríguez bracht Finn Stokkers de 2-0 op het scorebord. In het restant van de eerste helft liet Fortuna via Stokkers en Rodríguez nog goede mogelijkheden liggen.

In de tweede helft werd het spel van Heracles er niet beter op. Blaswich voorkwam in het eerste kwartier na rust dat Diemers en Lazaros Lamprou konden scoren, maar na 63 minuten voetballen moest de Duitse doelman na een uithaal van Ahmed El Messaoudi alsnog voor een derde maal vissen. Met onder meer Vincent Vermeij als invaller binnen de lijnen probeerde Heracles nog wel wat te forceren, maar de zege kwam geen moment meer in gevaar voor Fortuna. Voor Heracles betekende het de derde competitienederlaag op rij, terwijl daarvoor in de KNVB Beker ook al was verloren.