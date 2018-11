Hoofdrol voor Keita bij comfortabele zege Internazionale op laagvlieger

Internazionale heeft in eigen stadion gedaan wat het moest doen tegen Frosinone. I Nerazzurri waren de laagvlieger met 3-0 de baas, dankzij treffers van Keita Baldé Diao (tweemaal) en Lautaro Martínez. Het betekent een goede generale voor het Champions League-duel met Tottenham Hotspur, waarin de Italianen zich komende week kunnen verzekeren van overwintering in het miljardenbal.

Luciano Spalletti hield in het thuisduel met Frosinone, de nummer negentien van de Serie A, Mauro Icardi op de reservebank. Stefan de Vrij stond wel aan de aftrap en vormde het hart van de defensie samen met Milan Skriniar. Voor de interlandperiode ging Internazionale in de Serie A met 4-1 onderuit tegen Atalanta, waardoor de achterstand op koploper Juventus reeds tien punten bedraagt.

Tegen Frosinone kenden de Milanezen een uitstekende start, want al na tien minuten spelen stond de voorsprong op het scorebord. Na slecht uitverdedigen van de bezoekers ontving Keita Baldé Diao de bal in het strafschopgebied, speelde zich vrij en tekende voor de openingstreffer. Ondanks mogelijkheden voor onder meer Martínez, Skriniar, Radja Nainggolan en Matteo Politano. Toch duurde het relatief lang voordat Inter zichzelf in veilige haven bracht.

Na een uur spelen bediende Keita Martínez, die met het hoofd het duel op slot gooide. Een kwartier voor tijd bracht Spalletti Icardi nog in het veld en met de Argentijnse spits in het veld liep Inter nog uit naar 3-0. Politano veroverde de bal op het middenveld en leverde het leer na een lange dribbel af bij Keita, die zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen schoot en de eindstand op 3-0 bepaalde.