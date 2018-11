Football Leaks: Sergio Ramos overtrad twee keer de antidopingregels

Sergio Ramos heeft twee keer de antidopingregels overtreden, zo blijkt uit informatie die in handen is van Football Leaks. De klokkenluiderswebsite meldt dat Ramos na de Champions League-finale van vorig jaar tegen Juventus positief is bevonden op het gebruik van dexamethason, een bijnierschorshormoon dat vooral wordt gebruikt bij misselijkheid, kanker en ernstige ontstekingen.

Het gebruik van dexamethason is niet verboden. Het middel mag worden gebruikt als het niet in de eigen competitie (LaLiga, red.) wordt gebruikt én het van tevoren is aangegeven bij de dopingautoriteiten. Dat laatste is niet gebeurd. De UEFA heeft Real Madrid gewaarschuwd en heeft besloten om het daarbij te laten.

De tweede keer dat Sergio Ramos de regels overtrad, was in april 2018. Voordat hij een urinetest moest afleggen na de wedstrijd tegen Málaga, ging hij uitgebreid douchen. Dat kan de uitslag beïnvloeden en is dan ook ten strengste verboden. De dopingcontroleur waarschuwde Ramos, maar de aanvoerder sprong desondanks onder de douche.

Het Spaanse antidoping-agentschap (AEPSAD) liet vijf maanden later aan Real weten dat er geen aanwijzingen waren dat Ramos de reglementen had overtreden. En dus bleef ook een straf van de UEFA uit. Het overtreden van de dopingregels zou kunnen leiden tot een geldboete tot drie ton, een puntenstraf of verplichte degradatie. De speler in kwestie zou voor maximaal vier jaar geschorst kunnen worden.

Reactie Real Madrid

Real Madrid heeft middels een officieel statement gereageerd op de bevindingen van Football Leaks. De nummer zes van LaLiga laat weten dat Sergio Ramos de antidopingreglementen nooit heeft overtreden. Real stelt verder dat de UEFA de zaak heeft onderzocht en ‘onmiddellijk’ heeft gesloten omdat daar kennelijk geen aanleiding toe was.