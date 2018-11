Blessure van revelatie Arnaut Danjuma blijkt erger dan verwacht

De enkelblessure van Arnaut Danjuma Groeneveld is erger dan verwacht. De aanvaller van Club Brugge heeft nog altijd last van de enkelblessure die hij overhield aan de interlands van Nederland tegen Duitsland (3-0) en België (1-1).

“We hadden eerst gehoopt op twee à drie weken, maar zijn blessure is blijkbaar nog iets anders”, vertelde trainer Ivan Leko donderdagmiddag, in aanloop naar het duel met Zulte Waregem. “De dokter moet de precieze aard nog vastleggen. Ik denk niet dat we hem de komende weken meteen terugzien.”

De blessure kostte Danjuma Groeneveld ook de recente interlands in de Nations League tegen Frankrijk en Duitsland. De afwezigheid van de Nederlander komt ongelegen voor de Bruggelingen, die in de komende 35 dagen liefst acht wedstrijden afwerken.

Danjuma Groeneveld maakte afgelopen zomer de overstap van NEC naar Club Brugge en werd al snel een revelatie. De Belgische club had de aanvaller zelfs al tijdens de zomerse transferperiode kunnen verkopen, maar zag daar niets in. In elf competitieduels was Danjuma Groeneveld goed voor vier treffers. Hij scoorde ook in de Champions League tegen Atlético Madrid.