‘Barcelona sloot ‘PSG-pact’ met Rakitic na bod van negentig miljoen euro’

Paris Saint-Germain was afgelopen zomer nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Ivan Rakitic. Les Parisiens wilden de Kroatische middenvelder voor een bedrag van negentig miljoen euro overnemen, terwijl hij in de Franse hoofdstad ook aanzienlijk meer kon verdienen dan bij Barcelona. Ernesto Valverde, trainer van de Catalanen, heeft Rakitic met een opmerkelijk ‘pact’ binnenboord weten te houden, zo weet Sport te melden.

Valverde sloot met Rakitic het zogenaamde ‘PSG-pact’, waarin werd afgesproken dat de middenvelder iedere wedstrijd zou spelen als hij in Barcelona zou blijven. Het was de oefenmeester alles eraan gelegen om Rakitic in het Camp Nou te houden, nadat hij op het WK met Kroatië de finale wist te bereiken. De Kroaten moesten de wereldtitel uiteindelijk aan Frankrijk laten en gingen in de eindstrijd met 4-2 onderuit.

Het pact tussen Valverde en Rakitic is niet bepaald een geheim in de selectie van Barcelona. De spelers van de Catalanen zouden er echter weinig problemen mee hebben, omdat de middenvelder dit seizoen in een uitstekende vorm steekt. Rakitic kwam tot dusver bijna in iedere wedstrijd in actie voor Barcelona. Alleen het uitduel met Cultural Leonesa in de Copa del Rey (0-1 winst) kwam hij niet binnen de lijnen, omdat Barça in die wedstrijd aantrad met een tweede garnituur.

Rakitic speelde dit seizoen tot dusver zeventien wedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten en drie assists. De dertigjarige Kroaat werd door Barcelona in 2014 voor achttien miljoen euro overgenomen van Sevilla. Rakitic, die eerder speelde voor Schalke 04 en FC Basel, heeft bij de Catalanen nog een contract tot medio 2021.