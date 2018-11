‘Hij wilde Ronaldo, omdat dit aantrekkingskracht op de Chinese markt had’

Cristiano Ronaldo verruilde Real Madrid afgelopen zomer voor Juventus. Met AC Milan was er in een eerder stadium nog een Italiaanse club geïnteresseerd in de diensten van de Portugese aanvaller. Marco Fassone, voormalig algemeen directeur van i Rossoneri, vertelt dat de toenmalige Chinese eigenaar Ronaldo naar Milaan wilde halen.

“Het is waar, Yonghong Li wilde Cristiano Ronaldo naar AC Milan halen. Meneer Li wilde Ronaldo halen, omdat hij het idee had dat dit een enorme aantrekkingskracht op de Chinese markt zou hebben. Hij wilde Madrid verlaten en we hebben in 2017 een ontmoeting met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes gehad, om de kosten en zijn beschikbaarheid te checken”, vertelt Fassone in gesprek met Il Sole 24 Ore.

“Op dat moment overtuigde ik hem ervan om zijn droom op te geven: Ronaldo was te duur. Ik denk dat AC Milan op dat moment geleid werd door een aantal uitstekende directeuren, we draaiden twintig miljoen euro meer aan omzet”, vervolgt de voormalig algemeen directeur van AC Milan. Hij verliet i Rossoneri afgelopen zomer, nadat de club in Amerikaanse handen was gevallen. Li had AC Milan in de schulden gebracht en moest de club daarom verkopen aan investeringsfonds Elliott.

“Bij de schuld van 126 miljoen euro was een bedrag van 45 miljoen euro inbegrepen voor buitengewone kosten, dat volledig gedekt werd door Elliott. Ik hoor nu niks meer van Li, weleens van zijn rechterhand David Han Li”, stelt Fassone. Er worden vraagtekens gesteld bij de herkomst van het geld van de Chinese zakenman. “Ik heb geen idee waar zijn geld vandaan kwam. Maar er waren prestigieuze adviseurs betrokken bij de overname, dus waarom had ik aan Li moeten twijfelen?”