‘Als ik het goed doe in Duitsland, krijg ik wellicht nieuwe kans bij Oranje’

Jean-Paul Boëtius raakte eind vorig seizoen op een dood spoor bij Feyenoord en maakte vervolgens de overstap naar het Duitse 1. FSV Mainz 05, waar hij steeds beter zijn plek weet te vinden. De aanvaller stond in de afgelopen vijf wedstrijden op rij in de basis bij Die Nullfünfer en hoopt deze lijn in het restant van het seizoen door te kunnen trekken.

“Het doet me deugd dat ik het vertrouwen krijg van de trainer (Rouven Schröder, red.), het is geweldig om in de Bundesliga te spelen. De eerste keer dat ik de negentig minuten volmaakte tegen Hertha BSC was ik behoorlijk kapot. Helaas bleef het daar 0-0, we verdienden meer. Maar inmiddels ben ik er klaar voor en ben ik fysiek gezien op topniveau”, vertelt hij in gesprek met Kicker.

Boëtius speelde in het verleden één interland voor het Nederlands elftal en zou daar in de toekomst graag nog een aantal wedstrijden aan toe willen voegen: “Het is wel alweer bijna vijf jaar geleden. Ik zeg altijd tegen mezelf: ‘Wat komt, dat komt.’ De nationale ploeg blijft een doel, maar de prioriteit ligt momenteel bij Mainz. Als ik het hier goed doe, krijg ik wellicht opnieuw een kans.”

De vleugelspits speelde in 2014 onder Louis van Gaal tegen Frankrijk zijn eerste en vooralsnog enige interland en verdween daarna uit beeld bij het Nederlands elftal. Boëtius heeft echter niet het idee dat zijn Oranje-debuut op negentienjarige leeftijd hem meer kwaad dan goed heeft gedaan: “Nee, mijn loopbaan is hopelijk nog lang niet voorbij. Het is ook normaal dat het soms op en neer gaat. Hopelijk loopt de weg nu weer omhoog.”