Bonucci haalt uit na fluitconcerten: ‘Er zijn altijd idioten aanwezig’

Leonardo Bonucci verruilde AC Milan afgelopen zomer weer voor Juventus, nadat hij een jaar eerder vanuit Turijn naar Milaan was vertrokken. Een aantal mensen zijn dat nog niet vergeten en om die reden werd de 31-jarige verdediger uitgejouwd tijdens de interland tussen Italië en Portugal in San Siro, die zaterdagavond in 0-0 eindigde.

“Er zijn altijd idioten aanwezig. Ik heb vertrouwen in mijn team en de coach”, zegt Bonucci in gesprek met Rai Sport. Door het doelpuntloze gelijkspel heeft Portugal zich reeds verzekerd van de ‘final four’ in de Nations League. “We hebben gedaan wat we konden. In de eerste helft speelden we aardig en kregen we twee of drie goede kansen om de wedstrijd open te breken.”

“Na de rust deed Portugal enkele tactische aanpassingen, waardoor onze creatieve spelers afgeschermd werden. Bernardo Silva schermde Marco Verratti en Jorginho af, maar we wisten toch bij het doel te komen. We hadden alleen wat slagvaardiger moeten zijn in aanvallend opzicht”, besluit de verdediger van Juventus. Komende dinsdag wacht voor Italië in Genk de oefeninterland tegen de Verenigde Staten.