Ramselaar en ontketende Romero gidsen Jong PSV naar zege

Jong PSV heeft goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De beloften van trainer Dennis Haar boekten een 3-1 overwinning op de leeftijdsgenoten van AZ en haken daardoor aan bij de subtop in de competitie. Maximiliano Romero nam twee doelpunten voor zijn rekening op De Herdgang. TOP Oss was tegelijkertijd met 2-0 te sterk voor Almere City.

PSV kwam in de eerste helft niet tot veel kansen, maar na ruim een half uur spelen was het wel raak. Bart Ramselaar tikte de bal voorbij keeper Joey Roggeveen. Na de pauze verdubbelde Romero na een snelle aanval de marge en later liet de Argentijn na om zijn tweede te maken. Thijs Oosting maakte het hierna weer spannend, maar Romero maakte in de negentigste minuut aan alle onzekerheid een einde door de 3-1 op het bord te zetten. Jong PSV staat nu met 22 punten op de zevende plaats.

TOP Oss - Almere City 2-0

TOP boekte zijn vierde overwinning op rij in de Keuken Kampioen Divisie en staat in ieder geval voor één nacht vierde. In de eerste helft werd er niet gescoord en dat was niet zo gek, want er werd amper wat gecreëerd. Na de onderbreking was Rick Stuy van den Herik dicht bij een treffer, maar hij miste bij de tweede paal de bal. Na een uur was het alsnog raak: Hüseyin Dogan speelde zichzelf vrij en schoof de bal met zijn linker binnen. Twaalf minuten voor tijd maakte hij ook zijn tweede en bij die 2-0 bleef het. Dogan werd in de slotminuut getrakteerd op een publiekswissel.