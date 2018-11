Depay blaakt van zelfvertrouwen: ‘Ik ben mezelf aan het ontwikkelen’

Het Nederlands elftal is het eerste team dat de wereldkampioen van 2018, Frankrijk, heeft verslagen. De formatie van Ronald Koeman boekte vrijdag een verdiende 2-0 overwinning op les Bleus en Memphis Depay maakte de tweede treffer. “Dat was een Panenka, ja”, glimlachte hij voor de camera van de NOS.

“Ik zag de keeper naar de hoek gaan en ik dacht: ik stift de bal door het midden”, aldus Depay, die dit kalenderjaar nu bij 41 doelpunten in 52 wedstrijden voor club en land betrokken is geweest. Dat hij het aandurfde om te stiften, dat zegt iets over hoe hij in ‘zijn vel’ zit, aldus Depay.

“Het zegt iets over hoe ik mij voel en daar ben ik dankbaar voor. Ik ben mezelf aan het ontwikkelen, ook buiten het veld. Hetzelfde zie je bij jongens al Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong).” De zege op Frankrijk was bovenal een ‘geweldige teamprestatie’, aldus de smaakmaker van Olympique Lyon.

“Een geweldige avond. Ik geniet hoe we als team ontwikkelen. Als we in zulke wedstrijden ook resultaat halen, dan zijn we op de goede weg. Ik denk nog steeds dat we dingen beter kunnen doen en kunnen groeien. Zowel aanvallend als verdedigend. We hebben volwassen gespeeld met veel jonge jongens in het team. Dan zie je wat we kunnen doen tegen de wereldkampioen. Hier nog even van genieten, maar we moeten nu weer door. Als we zo doorgaan kunnen we heel ver komen.”