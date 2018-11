Barça ontkent problemen met miljoenenaankoop: ‘Deze situatie is normaal’

De laatste tijd doen geregeld berichten de ronde dat het geduld van Barcelona opraakt met Ousmane Dembélé. De clubleiding van de Catalanen zou met de zaakwaarnemer van de Franse aanvaller gesproken hebben over diens gedrag. Pep Segura ontkent in gesprek met Cadena SER dat er problemen zijn met Dembélé.

“Er is geen probleem met Dembélé, deze situatie is normaal met een jonge speler. Hij heeft heel veel talent en probeert zich aan te passen bij een hele grote club. Hier moet hij concurreren met hele grote spelers, maar zijn ploeggenoten proberen hem ook te helpen. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt en hij moet geduld hebben, totdat hij zich volledig aangepast heeft. Dat geldt voor iedereen die hier komt”, stelt Segura.

Dembélé kwam vorige zomer over van Borussia Dortmund, maar heeft tot dusver moeite om te overtuigen in Barcelona. Hij heeft namens de Catalanen 38 wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor tien doelpunten en tien assists. Onlangs zou Dembélé zonder opgaaf van redenen zijn weggebleven bij een training, terwijl hij afgelopen weekeinde slechts vijf minuten voor aanvang van het duel met Real Betis zou zijn komen opdagen.

“We herkennen de situatie en proberen ervoor te zorgen dat hij zich zo snel en zo goed mogelijk aanpast. Ik weet niet waar de Engelse pers zijn informatie vandaan haalt, maar we hebben geen aanbiedingen gehad en zijn niet van plan hem te verkopen. Ik heb met zijn zaakwaarnemer gesproken, omdat het bij mijn werk hoort. De laatste tijd heb ik ook gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van twee andere spelers”, besluit de algemeen directeur van Barcelona.