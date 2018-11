‘Gefrustreerde’ Wenger: ‘Ik heb niet het gevoel dat ik met pensioen ben’

Arsène Wenger zit een aantal maanden na zijn vertrek bij Arsenal nog altijd zonder werk. Dat zorgt voor frustraties bij de 69-jarige oefenmeester, die afgelopen tijd in verband werd gebracht met onder meer AC Milan, Real Madrid en Fulham. In gesprek met beIN Sports zegt Wenger de voetballerij te missen.

“Ik heb niet het gevoel dat ik met pensioen ben en voel me gefrustreerd door het gebrek aan competitie. Dat is wat ik het meeste mis. Want eerlijk gezegd zijn er ook genoeg dingen in de voetballerij die ik niet mis. Maar natuurlijk: de wedstrijddag, de competitie, dat je iets samen kunt bereiken, de gedeelde emoties, ups en downs, dat zijn dingen die ik mis. Het is mijn hele leven geweest”, stelt Wenger.

“Ik ben nog niet klaar”, vervolgt de Fransman vastberaden. Eerder gaf hij te kennen dat hij in 2019 wil terugkeren in de voetballerij. “Mensen willen je graag in hokjes plaatsen, bijvoorbeeld dat je klaar of met pensioen bent. Je wordt volledig afgeschreven als je al wat ouder bent. Maar zolang ik genoeg levenslust heb, ga ik er mee door. Ik deel mijn kennis al 35 jaar en als je dat niet doet, is het leven waardeloos. Je moet de aarde niet verlaten zonder dat je hebt geprobeerd om de mensen wat te geven.”