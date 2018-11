‘Europese’ clubs staan geld af en beginnen later in KNVB Beker

Tijdens de vergadering over de veranderagenda hebben de clubs uit de Eredivisie donderdag een akkoord bereikt over een aantal wijzigingen die vanaf 2021 in werking treden, zo meldt De Telegraaf. Een verbod op kunstgras, een van de hete hangijzers, komt er voorlopig niet. Wel zullen de clubs met kunstgras worden 'aangemoedigd' om over te stappen op natuurgras door middel van een bijdrage van maximaal 350.000 euro per seizoen per club.

Ook is duidelijk geworden dat er geen ander format van de Eredivisie komt. De competitie blijft bestaan uit achttien clubs, omdat er geen meerderheid was om een verkleining naar zestien clubs door te voeren. Wel willen de clubs een andere promotie-degradatieregeling: twee clubs moeten direct degraderen en één club moet de nacompetitie in. Maar over die regelwijziging moet nog worden gesproken met de Coöperatie Eerste Divisie. "Het uitgangspunt is dat de beste teams in de Eredivisie spelen", aldus Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, na de vergadering.

Andere wijzigingen hebben betrekking op het spelen van Europees voetbal. Clubs die uitkomen in de Europa League of Champions League dragen in eerste instantie vijf procent van hun inkomsten van de UEFA af aan een solidariteitsfonds. Bij overwintering wordt het percentage teruggeschroefd tot 3,75 procent, aldus De Telegraaf. Het geld komt ten goede aan clubs die op natuurgras spelen.

Bovendien zal de KNVB bij het opstellen van het speelschema meer rekening houden met clubs die Europees voetbal spelen. Bovendien zullen die clubs voortaan een ronde later instromen in de KNVB Beker. Daartegenover staat het bovengenoemde solidariteitsfonds, waar andere clubs van profiteren. Ook wordt vijf procent van het geld dat clubs binnenkrijgen via FOX Sports voortaan evenredig verdeeld.

Tot slot hebben AZ, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, PSV en Vitesse, de zes clubs met de beste jeugdopleidingen van Nederland, een herenakkoord gesloten: ze zullen geen jonge talenten bij elkaar weghalen. "De verplichte vergoedingen bij transfers met en tussen andere Eredivisie-clubs worden sterk verhoogd", schrijft De Telegraaf. "Elke Eredivisie-club is verplicht om een jeugdopleiding te hebben, desnoods in samenwerking met een amateurclub."