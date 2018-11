Depay raakte gefrustreerd door ‘shit’: ‘Ik was daar wel mee bezig’

Memphis Depay is momenteel een van de meest ervaren internationals bij het Nederlands elftal. De 24-jarige aanvaller zegt in gesprek met ELF Voetbal de nieuwelingen bij Oranje zoveel mogelijk te helpen. “Maar niet geforceerd. Ik blijf dicht bij mezelf. Ik ben niet iemand die continu praat”, aldus de Oranje-international.

“Ik hoop dat nieuwe jongens hun ogen open houden en daarvan iets opsteken. Ik merk dat de sfeer in de selectie positief is. Misschien ook doordat we nu in Zeist zijn. In Huis ter Duin in Noordwijk ging iedereen zijn eigen gang. Nu komen jongens meer van hun kamer”, aldus de aanvaller van Olympique Lyon, die aangeeft dat er veel spelletjes gespeeld worden bij Oranje.

Depay voelt zich momenteel goed en geniet veel vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller verzekert echter dat hij niet 'extra veel' praat met de trainer. De waardering buiten Oranje vindt Depay niet meer belangrijk. De voormalig PSV'er zegt bijna niets meer te lezen in de media; hij laat zowel positieve als negatieve verhalen bewust links liggen.

“Tijdens het WK in Brazilië werd ik de hemel in geprezen en tijdens de kwalificatiereeksen voor 2016 en 2018 kreeg ik allerlei shit over mij heen. Het ging over mijn hoed, Rolls-Royce en foto's op social media. Ik riep blijkbaar veel irritatie op. Ik was daar eerder wel mee bezig, nu niet meer. Dankzij God. Ik kan mijn frustraties bij hem neerleggen als het moet”, aldus Depay, die concludeert dat hij nu rustiger in zijn hoofd is.