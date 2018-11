Ramos dient vakgenoot van repliek: ‘Ze willen graag op de voorpagina staan’

Sergio Ramos weigert diep in te gaan op de recente uitspraken van Dejan Lovren. De stopper van Liverpool beredeneerde tegenover Copa90 dat zijn vakgenoot van Real Madrid vaak als een van de betere verdedigers wordt gezien, omdat hij bij Real speelt en het zodoende minder opvalt als hij een fout maakt. Ramos kan weinig met de opmerking van Lovren.

De Kroaat vond onder andere Raphaël Varane een van de beste verdedigers ter wereld, zo legde hij uit. "Hij krijgt het niet zoveel credits als Ramos en daar ben ik het niet mee eens. Hij zou als de beste verdediger ter wereld moeten worden gezien, maar men kiest dan voor Ramos. Soms verdien ik niet alle haat die ik krijg. Kijk maar eens naar Ramos, hij heeft meer fouten gemaakt dan ik."

“Maar hij speelt voor Real Madrid. Als je dan een fout maakt, win je met 5-1 of 5-2. Niemand die dan maalt om de fout. Ik heb daar best wel pech mee, want als ik een fout maak, is het 1-0 en is de wedstrijd voorbij”, zo stelde Lovren. Ramos haalt zijn schouders op als hij op een persconferentie wordt geconfronteerd met de woorden van de WK-finalist.

“Ik heb dit al vaker gezegd. Ik weet niet of dit soort dingen uit frustratie worden gezegd of om andere redenen”, wordt de aanvoerder van de Koninklijke geciteerd door onder meer Goal. “Ik heb ook geen zin om te reageren op Lovren of iemand anders die graag op drie voorpagina's wil staan of de opening wil zijn van het nieuws. Iedereen moet zichzelf bewijzen op het veld.”