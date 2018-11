‘Het is slechts mijn mening, ik accepteer níét dat ik klaar ben bij Oranje’

Eljero Elia heeft reeds dertig interlands op zijn naam staan voor het Nederlands elftal, maar de 31-jarige aanvaller van Medipol Basaksehir wil graag nog enkele wedstrijden voor Oranje spelen. De voormalig Feyenoorder zegt in gesprek met Voetbal International te hopen op een kans van bondscoach Ronald Koeman.

Elia zegt Oranje nog niet uit zijn hoofd te hebben gezet. “Normaal gesproken selecteer ik mezelf, gewoon door goed te spelen. In dat geval vind ik dat ik in de selectie hoor. Begrijp me goed, ik zeg niet dat ik erin móét, hè, integendeel. Het is slechts mijn mening die er eigenlijk helemaal niet toe doet. De bondscoach bepaalt, hij moet het me gunnen als hij ook vindt dat ik in vorm ben.”

In de afgelopen zes jaar kwam Elia niet verder dan twee invalbeurten bij Oranje. Vóór die tijd speelde de buitenspeler een prominentere rol in de selectie. “Hoe veel mensen kunnen zeggen dat ze in een WK-finale hebben gestaan?”, verwijst de routinier naar de WK-finale van 2010, waarin het Nederlands elftal in blessuretijd ten onder ging tegen Spanje door een treffer van Andrés Iniesta.

“Ik wil er maar mee zeggen dat het bijzonder is, dat ik voor altijd deel uitmaak van de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Dat maakt me trots. Die finale spookt trouwens niet meer door mijn hoofd, hoor. Soms moet je dat accepteren in het leven, maar ik accepteer níét dat ik klaar ben bij Oranje”, besluit de dertigvoudig international.