‘Sinds Marten de Roon er is, kijk ik geen porno meer’

Marten de Roon neemt het vrijdag met Oranje op tegen Frankrijk in De Kuip, een affiche dat speciaal is voor de middenvelder van Atalanta, aangezien hij actief was in de jeugdopleiding van Feyenoord. "Ik hoop dat ik speel. In de Kuip tegen Frankrijk, er zijn niet veel mooiere affiches", zegt De Roon in een interview met RTV Rijnmond.

De Roon startte in oktober in de basis tegen Duitsland, een duel dat door Oranje met 3-0 gewonnen werd. "Dat ik het mocht laten zien, en dat het goed ging, een bepaalde manier van spelen kon laten zien, dat geeft wel stukje bekendheid bij de mensen. De mensen die het moeten weten, de staf, de begeleiding, weten wat mijn sterke kanten zijn.”

De 27-jarige De Roon stond bij de interland tegen Duitsland tegenover Toni Kroos. “Geweldig. Zo’n niveau... Daar speel je in mijn carrière normaal maar een of twee keer tegen”, aldus De Roon, die tot nu toe zes interlands heeft gespeeld voor het Nederlands elftal. De middenvelder zegt dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Italië.

“Het bevalt goed, zowel binnen als buiten het voetbal. Op dit moment zijn er geen plannen om snel terug te keren”, aldus De Roon, die tijdens het gesprek wordt aangesproken op een spandoek van een fan van Atalanta met de tekst 'sinds De Roon er is, kijk ik geen porno meer'. “Het werd snel aan mij bekendgemaakt. Het was wel redelijk hilarisch. Ja, ik kan bij Atalanta niet stuk en heb een goede band met de fans."