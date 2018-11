Deschamps voorzichtig: ‘Oranje heeft veel spelers met kwaliteiten’

De Franse nationale ploeg was in september in het Stade de France nog met 2-1 te sterk voor het Nederlands elftal en vrijdag staat in De Kuip de return van dat treffen in de Nations League op het programma. Oranje heeft in de tussentijd met de overwinning op Duitsland en het gelijkspel tegen België vertrouwen getankt en bondscoach Didier Deschamps ziet ook dat er iets is ontstaan in het kamp van de tegenstander.

“Het team van Oranje is volledig vernieuwd en het leeft echt weer binnen de groep. Ze hebben veel spelers met kwaliteiten, dus het zal vrijdag een lastige wedstrijd worden”, vertelde hij maandagmiddag tijdens een perspraatje. Frankrijk staat er door de eerdere overwinning op Oranje en de resultaten tegen andere groepsgenoot Duitsland, een gelijkspel en zege, prima voor. De enige zorgen voor Deschamps komen op dit moment dan ook op het gebied van blessures, aangezien hij maandag te maken kreeg met afmeldingen van Paul Pogba en Anthony Martial.

De bondscoach kon echter snel doorschakelen door Moussa Sissoko en Alexandre Lacazette op te roepen: “Het is niet moeilijk om nieuwe spelers te selecteren, we kijken gewoon naar de reservelijst van het WK”, was zijn uitleg. Naast de geblesseerden Pogba en Martial was Ousmane Dembélé de afgelopen dagen ook onderwerp van gesprek. De aanvaller liet onlangs verstek gaan bij een training van zijn club Barcelona en werd zondag vervolgens buiten de selectie gelaten voor het uiteindelijk verloren duel met Real Betis.

Deschamps heeft echter geen contact gehad met de Catalanen over de situatie rond Dembélé: “Om de simpele redenen dat ik me niet bemoei met de dagelijkse gang van zaken bij een club. Het is aan hen om de spelers zo te managen op de manier die hen het beste lijkt. Het komt vaker voor dat Ousmane te laat is en ik weet zeker dat hij zal zeggen dat hij niet de enige is. Of het nu om zijn club of om les Bleus gaat, hij moet wat attenter zijn op dit soort details die horen bij het dagelijkse leven van een topvoetballer. Hij is jong, maar hij heeft ook al veel meegemaakt. Ik weet zeker dat hij het uiteindelijk door zal krijgen. Deze situaties kunnen voorkomen, maar het zou beter zijn voor iedereen als hij dit snel doorkrijgt.”