‘We moeten de supporters terugwinnen die we zijn kwijtgeraakt’

FC Groningen boekte zondag een 2-0 overwinning op sc Heerenveen en is daardoor van de laatste plaats in de Eredivisie af. De Trots van het Noorden heeft nu voor het eerst sinds april 2017 twee keer op rij gewonnen in de competitie. Danny Buijs hoopt dat de supporters de weg naar het stadion snel weer weten te vinden.

“Veel mensen hebben Groningen de rug toegekeerd. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ik hoor verhalen over het voetbal, waarin ze zich niet kunnen herkennen. Maar ook over het beleid, met als gevolg dat er minder kwaliteit op het veld staat. Zo krijgen mensen steeds minder binding met de club”, aldus Buijs in het Algemeen Dagblad.

“Wij moeten de mensen die er nog zitten voor onze club behouden”, gaat de oud-middenvelder verder. “En liever nog: de supporters terugwinnen die we zijn kwijtgeraakt. De problemen liggen dieper dan wat er op het veld gebeurt. Daar moet de club iets mee doen.” De zege was voor FC Groningen de eerste op eigen veld dit seizoen.

De noorderlingen hebben tien punten na twaalf speelronden en staan daarmee twee punten boven hekkensluiter NAC Breda. Overigens won FC Groningen zondag voor het eerst sinds mei 2016 van sc Heerenveen in de competitie en hield men tevens voor het eerst sinds oktober 2010 thuis de nul tegen de Friezen.