Bundesliga-sensatie denkt niet aan vertrek: ‘Ik heb grote plannen hier’

Jadon Sancho verruilde Manchester City in de zomer van 2017 voor een dienstverband bij Borussia Dortmund en heeft vooralsnog weinig spijt van die beslissing. De achttienjarige vleugelaanvaller komt regelmatig aan spelen toe bij de Duitse grootmacht en zegt een terugkeer naar Engeland voorlopig niet te overwegen.

Dortmund telde bijna anderhalf jaar geleden 7,8 miljoen euro neer om Sancho los te weken bij Manchester City. De Engelsman had in het Etihad Stadium geen zicht op speeltijd en besloot zijn heil elders te zoeken. Met vier doelpunten en zes assists in tien competitieduels is hij dit seizoen de meest waardevolle speler van die Borussen in de Bundesliga. "Ik denk er absoluut niet over na om Dortmund te verlaten", laat de enkelvoudig Engels international weten aan BILD.

Sancho zou zich met zijn sterke spel dit seizoen in de kijker hebben gespeeld bij diverse Europese grootmachten. Paris Saint-Germain is volgens Sky Sports geïnteresseerd, terwijl Tuttosport deze week meldde dat Juventus overweegt een monsterbod uit te brengen op de buitenspeler. Geïnteresseerde clubs zullen echt flink in de buidel moeten tasten voor Sancho, die vorige maand zijn contract verlengde tot halverwege 2022.

"Ik heb veel te danken aan Dortmund en ik heb grote plannen hier. Ik ben blij hier en heb niet voor niks zo’n lang contract getekend", legt de belofte uit. Dortmund is na elf speelrondes koploper in de Bundesliga. Zaterdagavond staat de ploeg van trainer Lucien Favre in eigen huis tegenover titelrivaal Bayern München. "We weten hoe sterk Bayern is, maar we weten ook dat we kunnen winnen als we een goede dag hebben", besluit Sancho strijdvaardig.