Giroud scoort na zes maanden weer en wordt matchwinner bij Chelsea

Chelsea is de winnaar geworden van Groep L in de Europa League. De club uit Londen had donderdag aan één doelpunt van Olivier Giroud voldoende om BATE Borisov op de knieën te krijgen en is met twaalf punten uit vier duels zeker van de knock-outfase. Giroud maakte zijn eerste doelpunt in 794 speelminuten voor Chelsea; de Fransman scoorde in mei voor het laatst voor the Blues.

Maurizio Sarri kon onmogelijk tevreden zijn over de eerste helft in Wit-Rusland, want zijn ploeg slaagde er voor het eerst dit seizoen niet in om in de eerste helft van een Europa League-wedstrijd tussen de palen te mikken. De eerste serieuze kans was voor BATE: Dzmitry Baga probeerde het van afstand en raakte het aluminium. Vier minuten voor de pauze toonde Chelsea dreiging: Giroud kopte uit een hoekschop van Eden Hazard naast.

De Premier League-grootmacht genoot in het eerste bedrijf 78 procent balbezit, maar deed daar niet veel mee. Tot de 52e minuut, want toen verraste Giroud de keeper met een kopbal in de korte hoek, na een afdraaiende voorzet vanaf de linkerflank van Emerson. In een poging meteen te antwoorden raakte BATE na een uur spelen voor de tweede keer het aluminium, dit keer via Nikolai Signevich. Even later mikte Alexei Rios over.

Giroud was na ruim een uur voetballen dicht bij zijn tweede, maar stuitte op doelman Denis Scherbitski. Chelsea probeerde de voorsprong over de streep te trekken en dat lukte, maar alleen omdat BATE in de blessuretijd voor de derde keer niet verder kwam dan de paal. Chelsea kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Everton.