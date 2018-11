Ramos weer in opspraak: ‘Het was niet mijn intentie om je te blesseren’

Real Madrid wist woensdagavond met speels gemak te winnen van Viktoria Plzen (0-5), maar na afloop van het Champions League-duel ging het vooral over een opmerkelijke actie van Sergio Ramos. De verdediger vloerde Milan Havel met een elleboog en nadien volgde een storm van kritiek op sociale media.

De aanvoerder van de Koninklijke is in de afgelopen jaren vaker betrokken geweest bij dubieuze acties jegens tegenstanders en dit keer vloerde hij Havel, die in de eerste helft nog van de kant werd gehaald. Op het veld speelde Ramos de vermoorde onschuld. Op Twitter laat de Spaanse routinier weten te hopen dat het goed gaat met de Tsjech.

“Dit was een overwinning waar we verder op kunnen bouwen”, aldus Ramos, die vervolgens ingaat op het incident met Havel. “Voetbal leert je altijd bepaalde dingen en vanavond had ik niet op een dergelijke manier een duel moeten aangaan. Milan, het was niet mijn intentie om je te blesseren. Word snel beter”, besluit de stopper.

De overtuigende overwinning van Real in Tsjechië is alweer derde wedstrijd onder leiding van interim-trainer Santiago Solari die in een zege is omgezet. Door de riante winst staat de Spaanse grootmacht samen met AS Roma met negen punten aan kop in Groep G. CSKA Moskou en Viktoria Plzen hebben respectievelijk vier en één punt uit vier duels.