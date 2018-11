‘De interesse van Ajax heeft mij wel afgeleid, maar nu wil ik de finale winnen’

Lisandro Magallán was afgelopen zomer dicht bij een overstap naar Ajax en werd zelfs al medisch gekeurd in Amsterdam. De transfer van de verdediger van Boca Juniors ging uiteindelijk echter niet door en inmiddels heeft de Argentijn het vizier vol op de finale van de Copa Libertadores tegen River Plate gericht. In onderstaande video vertelt Magallán dat hij in zijn hoofd nog wel even bezig is geweest met de Amsterdamse interesse.