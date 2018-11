De Jong: ‘Als die klok steeds verder tikt, ga je denken dat het kan gebeuren’

Luuk de Jong zette PSV dinsdagavond binnen een paar minuten op voorsprong tegen Tottenham Hotspur, waarna de Eindhovenaren tot in de slotfase stand wisten te houden. Twee doelpunten van Harry Kane bezorgden the Spurs echter een 2-1 overwinning, waardoor PSV overwintering in de Champions League nu kan vergeten. Aanvoerder De Jong was ondanks de nederlaag echter wel tevreden met het spel van zijn ploeg.

“Tottenham is een hele goede ploeg. Natuurlijk doet het pijn als je zo strijdt met zijn allen. Complimenten voor het hele team hoe we lang stand hebben gehouden. Jeroen Zoet die een paar geweldige reddingen maakt om ons in de wedstrijd te houden. Dan valt hij nog twee keer en dat is heel zuur”, reageerde hij na afloop van de wedstrijd bij Veronica.

PSV stond vanaf de eerste minuten van de wedstrijd onder zware druk, maar slaagde er toch in de voorsprong in handen te houden. Naarmate het duel vorderde, groeide de hoop bij de captain dat een stunt mogelijk was: “Natuurlijk. Als die klok steeds verder tikt, ga je steeds meer denken dat het kan gebeuren. We moeten de taken uitvoeren en blijven strijden. Dat kost veel energie bij heel veel jongens. Complimenten aan het team hoe hard we gewerkt hebben, dat zeker. Maar het is jammer dat hij toch valt.”

Ondanks de lof voor zijn ploeggenoten, meent De Jong dat PSV zich toch enkele verwijten kan maken. Volgens de spits had de koploper van de Eredivisie bijvoorbeeld beter kunnen profiteren van de ruimte die er uit de omschakeling viel: “We hadden het beter uit moeten spelen, omdat zij toch wel heel veel risico gingen nemen. Maar al met al heeft Tottenham terecht gewonnen en helaas hebben we niet kunnen overleven.”