FC Twente bood 350.000 euro per jaar: ‘Een heel mooi voorstel’

ADO Den Haag-verdediger Dion Malone en zijn voormalig zaakwaarnemer John Veldman stonden maandagavond tegenover elkaar in een arbitragezaak. De twee braken in juli met elkaar en nu eist Veldman een schadevergoeding vanwege een misgelopen commissie.

Malone kon afgelopen zomer tekenen bij FC Twente, dat pas gedegradeerd was naar de Keuken Kampioen Divisie. Er lag voor hem een vierjarig contract klaar voor 350.000 euro per seizoen, exclusief premies, zo vertelde Veldman maandagavond. “We hadden een fantastische aanbieding gekregen van FC Twente. Een vierjarig contract. Meneer Malone kon bij FC Twente 350 duizend euro per jaar verdienen plus premies. Ik had daar recht op tien procent commissie. Vier jaar lang”, aldus Veldman, geciteerd woor Voetbal International.

Het weekblad schrijft dat de investering die de Tukkers in de verdedigende middenvelder wilden doen over vier jaar neerkwam op 1,6 miljoen euro. “We zijn twee keer naar FC Twente gereden, hebben daar twee keer gezeten, we hebben een voorstel gekregen, we hebben onderhandeld en we hebben een tegenvoorstel gekregen”, aldus Veldman. “Een heel mooi voorstel. Ik heb hem verteld: FC Twente zit even in de problemen, je moet wel geduldig zijn.” De arbitragecommissie van de KNVB maakt binnen vier tot zes weken bekend of Veldman recht heeft op de door hem gewenste vergoeding.

FC Twente stond afgelopen zomer op de rand van de afgrond en werd dankzij investeerders en de gemeente Enschede gered van de ondergang. Malone koos uiteindelijk voor een tweejarig contract bij ADO Den Haag, waar hij circa 225.000 euro per jaar verdient. Twente trok in de zomer twaalf nieuwe spelers aan en is terug te vinden op de derde plaats op de ranglijst.