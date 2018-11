Jansen over Cocu: ‘Men had het over andere keuzes, maar dit was de keus’

Phillip Cocu werd vorige week uit zijn functie als trainer van Fenerbahçe ontheven. Daarmee kwam er een einde aan een bijzonder moeizaam huwelijk tussen de oefenmeester en de Turkse topclub. Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen stelt bij Rondo dat er afgelopen zomer niet veel te kiezen was voor Cocu.

“Je gaat voorbij aan de opties. Men had het over andere keuzes, maar dit was de keus. We hebben er ook aan gedacht om het niet te doen. De beslissing was wel gevallen om niet bij PSV te blijven. Het was klaar. Weer landskampioen en nog een jaar te gaan”, aldus Jansen, die benadrukt dat de stap naar Turkije ook financieel interessant was. “Meestal als je uit Nederland weg gaat, krijg je een ander contract. Anders kun je net zo goed hier blijven.”

“Het heeft alleen niets te maken met het gesprek op zich en met slagen of falen. Als je gaat voetballen en je voetbalt in het buitenland met een goed contract, ga je daar gewoon spelen. Dan ben je niet bezig met je contract na de wedstrijd”, vervolgt de belangenbehartiger. Hij ziet dat na het vertrek van Cocu het gat tussen Ajax en PSV en de rest van de Eredivisie behoorlijk is toegenomen. Jansen moedigt Feyenoord aan om te investeren in de selectie, zoals bijvoorbeeld in 2008 zonder al teveel succes werd geprobeerd.

“Ajax en PSV hebben het goed gedaan met wat ze gedaan hebben. Bij Feyenoord is het een keer misgegaan. Dus? Doe je het dan nooit meer in je leven? Is dat een reden om het nooit meer te doen? Dan ga je weer verder. Als je je settelt, moet je dat verklaren aan de voetballerij en aan je achterban: jongens dit is onze situatie. Wij kunnen spelen voor de derde tot de vijfde plek. Of dat kan? Nee, natuurlijk niet. Het is kansloos als je dat in Rotterdam zegt”, concludeert Jansen.