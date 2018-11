Ancelotti smult van duo: ‘Zij zijn de opvolgers van Ronaldo en Messi’

Napoli neemt het dinsdagavond in het kader van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain. De confrontatie tussen de twee Europese topclubs eindigde eind oktober in 2-2 en Carlo Ancelotti denkt dat de Franse club, die in Groep C een punt achter staat op Napoli, over twee dagen wederom goed voor de dag gaat komen.

De ervaren trainer van i Partenopei wijst vooral op de 'uitzonderlijke' klasse van aanvallers Neymar en Kylian Mbappé. Laatstgenoemde wordt getipt om dit jaar met de Ballon d'Or aan de haal te gaan, maar Ancelotti denkt dat de individuele prijzenregen voor Mbappé in een later stadium hoe dan ook zijn vlucht gaat nemen.

"Hij is een ongelooflijke kandidaat om de plek van kampioenen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in te nemen", zegt de Italiaanse oefenmeester, die sinds deze zomer eindverantwoordelijke is bij de Serie A-club, in een uitgebreid interview met Téléfoot. "Ik denk dat Mbappé en Neymar de opvolgers van Ronaldo en Messi zijn."

"Als Mbappé dit jaar de Ballon d'Or niet wint, wint hij het de volgende jaren wel, geen enkel probleem. Alle ploegen dromen ervan om hem te hebben", aldus Ancelotti, die weet dat Napoli het zwaar gaat krijgen tegen PSG: "We moeten een uitzonderlijke wedstrijd spelen, want wij hebben geen spelers die zo ongelooflijk goed zijn als de spelers van PSG."