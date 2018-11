Update: Vrouw van Müller biedt excuses aan voor Instagram-post

Thomas Müller is dit seizoen niet altijd zeker van een basisplaats bij Bayern München. Van de laatste vijf competitiewedstrijden startte de middenvelder annex aanvaller slechts één keer in de basis en zaterdag viel hij na 71 minuten in tegen SC Freiburg (1-1). De vrouw van Müller uitte haar ongenoegen via Instagram Stories.

“Het duurt langer dan zeventig minuten voordat de hersenen beginnen te werken”, aldus Lisa Müller. Haar man en trainer Niko Kovac werden na afloop door Sky over de post bevraagd. “Het is gedaan uit emotie. In retroperspectief gezien denk ik niet dat het een superactie was, maar ze houdt van me. Wat kan ik eraan doen?”, aldus Müller.

Kovac vond niet dat er iets ‘opgehelderd’ moest worden: “Het was niet Thomas zelf die dat heeft geschreven.” De 29-jarige Müller maakte in 2000 de overstap van amateurvereniging TSV Pähl naar Bayern en maakte in augustus 2008, als invaller voor Miroslav Klose, zijn debuut in het eerste elftal van der Rekordmeister.

De 98-voudig international van Duitsland speelde tot dusverre 455 wedstrijden voor Bayern en daarin was hij goed voor 179 doelpunten en 154 assists. Met de club uit Beieren staat hij momenteel op de tweede plaats in de Bundesliga, met vier punten minder dan Borussia Dortmund.

Update 4 november 15.20 uur - Vrouw van Müller biedt excuses aan voor Instagram-post

Lisa Müller heeft haar excuses aangeboden voor de Instagram Post die ze tijdens de wedstrijd tussen Bayern München en SC Freiburg de ether in slingerde. Bayern communiceert dat de vrouw van Thomas Müller direct na afloop naar Niko Kovac is toegegaan om zich te verontschuldigen. De trainer heeft de excuses geaccepteerd.