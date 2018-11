Besiktas verliest cruciale topper; Elia heeft opnieuw geen geluk met VAR

De topper van de elfde speelronde in de Süper Lig is gewonnen door Medipol Basaksehir. De koploper boekte zaterdagavond een 1-0 overwinning op Besiktas en gaat nu met 24 punten aan kop. Galatasaray en Antalyspor hebben vier punten minder. Ryan Babel kwam negentig minuten in actie, terwijl Jeremain Lens en Eljero Elia halverwege de tweede helft naar de kant werden gehaald.

Medipol Basaksehir - Besiktas 1-0

De eerste kans van de wedstrijd was voor Besiktas: Lens was zijn bewaker kwijt en mikte in kansrijke positie wild over. Even later leek Basaksehir op 1-0 te komen toen Elia scoorde, maar die treffer werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel voor Edin Visca. Na achttien minuten was het alsnog raak: Alexandru Epureanu volleerde raak uit een hoekschop. Onder anderen Babel en Pepe kregen in de tweede helft mogelijkheden om Besiktas aan een punt te helpen, maar het bleef in het Fatih Terim Stadion 1-0.

Kasimpasa - Antalyaspor 1-2

Antalyaspor boekte eerder op de zaterdag een overwinning op directe concurrent Kasimpasa en staat nu met twintig punten op een gedeelde tweede plaats in de Süper Lig. Het team van Bülent Korkmaz kwam na twintig minuten op achterstand door toedoen van Veysel Sari, maar vlak voor rust werd het gelijk. Diego Angelo schoot na een indirect genomen vrije trap raak en zeven minuten voor tijd besliste Souleymane Doukara een strafschop voor de 1-2.