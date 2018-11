‘Mentale inzinking’ bij Malcom baart Barcelona ernstige zorgen

Barcelona maakt zich zorgen over Malcom, zo schrijft Mundo Deportivo zaterdag. De aanvaller kwam in de zomer na een slepende transfersoap voor 41 miljoen euro over van Girondins Bordeaux, maar speelde sindsdien slechts twee competitiewedstrijden. De situatie lijkt inmiddels zijn wissel te trekken op de Braziliaan.

Malcom heeft volgens 'bronnen in de kleedkamer' een 'mentale inzinking' gehad. Woensdag had hij nog een basisplek in de bekerwedstrijd tegen Cultural Leonesa (0-1 zege), zijn eerste optreden sinds 26 september, maar ook dat heeft zijn moraal weinig goed gedaan. In de tachtigste minuut werd de buitenspeler naar de kant gehaald. "Hoewel het algehele niveau erg grauw was, koos Ernesto Valverde ervoor om juist Malcom te wisselen. Ze vonden echter dat Munir El Haddadi, Ousmane Dembélé en Suárez ongeveer even goed waren", aldus de krant. Dat drietal mocht wel blijven staan.

Het is duidelijk dat Malcom niet voorkomt in de plannen van Valverde als het gaat om de competitie. Zelfs nu Lionel Messi geblesseerd is, maakt de 21-jarige aanvaller geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Rayo Vallecano van zaterdagavond. De clubleiding zou erg bezorgd zijn om de duurste clubaankoop van afgelopen zomer. "Het management zag de komst van Malcom als een grote vangst, doordat hij voor de ogen van AS Roma en Monchi werd weggegrist, maar het lijdt inmiddels geen twijfel dat Valverde geen vertrouwen heeft in de aanvaller."

Op de burelen van Barcelona wordt nu besproken wat er met Malcom moet gebeuren. De beleidsmakers roepen achter de schermen in herinnering dat Malcom bij tijd en wijle de sterren van de hemel speelde in Frankrijk en in september nog werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië. Ze zouden graag zien dat Malcom meer speelt in de competitie, maar als dat niet lukt behoort een winterse transfer tot de mogelijkheden. Vrijdag kwam de Corriere dello Sport met het saillante gerucht dat hij zelf verhuurd wil worden aan Roma, uitgerekend de club die hij in de vorige transferperiode in de kou liet staan.