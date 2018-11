Moeder De Jong: ‘Doe toch normaal, dit zijn van die over-de-topbedragen’

Frenkie de Jong is een van de meest begeerde voetballers van de Eredivisie. Onlangs meldde Voetbal International dat Ajax een concreet bod van tachtig miljoen euro al heeft afgeslagen; volgens De Volkskrant is het Real Madrid dat zoveel geld voor De Jong over heeft. Zijn ouders vinden het allemaal maar moeilijk te bevatten.

Marjon Schuchard, de moeder van De Jong, werkt zelf in de thuiszorg in Gorinchem. De krant stipt aan dat die tachtig miljoen euro ook gebruikt kan worden om bij elke thuiszorginstelling één halve ervaren verpleegkundige aan te stellen. "Doe toch normaal, dit zijn van die over-de-topbedragen. Ze bieden maar", zegt Schuchard. "Hij moet er rustig over praten met Ali (Dursun, zijn zaakwaarnemer, red.). Over zijn toekomst. Veel praten. Ik geloof ook niet dat Frenkie ervan onder de indruk is. Zo is hij niet."

Vader John de Jong schrikt inmiddels niet meer van de verhalen. "De voetbalmarkt zit zo in elkaar, met al die miljoenen, je raakt eraan gewend", geeft hij aan. "Een mens kan dat nooit waarmaken, dit soort belachelijke bedragen." De moeder van De Jong laat verder weten dat de middenvelder thuis gewoon naar zijn ouders moet luisteren, ook al behoort hij tot de meest begeerde voetballers van het moment.

"Als hij thuiskomt moet hij naar mij luisteren. Dan is hij mijn zoon, zoals ik er nog een heb", zegt ze. "Zo gaat dat hier. Ik heb ook altijd gezegd: het is allemaal leuk en aardig, maar je moet wel je havo afmaken. Je weet nooit hoe het gaat lopen, met dat voetbal. En dat heeft hij dus gedaan." De Jong wist precies wat hij wilde: voetballer worden, zegt zijn moeder. "Dat had-ie vroeger al: op tijd naar bed, op zijn voeding letten, niet een hele bak chips leegeten."