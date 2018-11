Van Bommel heeft geen spijt na bekerechec: ‘Ik heb er goed over nagedacht’

PSV liet in de competitie nog geen enkel punt liggen, maar werd afgelopen week op beschamende wijze geëlimineerd in de KNVB Beker. RKC Waalwijk was in Eindhoven na verlenging met 2-3 te sterk voor de koploper van de Eredivisie. Trainer Mark van Bommel heeft geen spijt van zijn keuzes in het bekerduel, waarin hij een tweede garnituur in het veld bracht.

“Ik heb de verantwoordelijkheid genomen om met die jongens te spelen. Ik was in de veronderstelling dat wij dat zouden kunnen. Dat bleek niet zo te zijn. Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik die jongens heb opgesteld. Spijt is niet het juiste woord, want ik heb er goed over nagedacht. Verliezen kun je, maar de manier waarop, daar heb ik moeite mee. Dat heb ik de spelers ook gezegd”, zegt Van Bommel op de officiële website van PSV.

“In het voetbal gaat het erom dat je alles geeft, dat heb ik niet teruggezien”, vervolgt de oefenmeester, wiens ploeg komend weekeinde tegen Vitesse een kans krijgt om zich te revancheren. “Het is een moeilijk te bespelen ploeg. Zij spelen anders dan de meeste tegenstanders. Zij hebben geen standaardsysteem, maar een variatie daarop. Zowel verdedigend als aanvallend. Dat gaan we bestrijden op onze manier. We hebben ons goed voorbereid.”

In het duel met de Arnhemmers kan Van Bommel weer beschikken over Steven Bergwijn. “Hij is fit. Steven is een heel goede speler, dus we zijn blij dat hij weer terug is”, aldus Van Bommel. “Er zit nog veel rek in dit team. We zijn nog niet waar we moeten zijn, maar we zijn hard op weg. De resultaten zijn er. We spelen niet alle wedstrijden goed, maar we winnen ze wel. Dat is ook een kwaliteit. Net als het feit dat we een wedstrijd ook in de slotfase kunnen beslissen.”