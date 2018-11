Schuurs kijkt ogen uit: ‘Hij is rustig, slim, weet precies wat hij doet’

Ajax speelde woensdagavond met veel reserves in het met 3-0 gewonnen bekerduel met Go Ahead Eagles. Ook Perr Schuurs kreeg in de Johan Cruijff ArenA de kans van trainer Erik ten Hag. De jonge verdediger is opgelucht dat Ajax relatief eenvoudig won van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

“Want dan zul je net zien: krijg je een keer een kans om in het eerste te spelen en dan verlies je van een eerstedivisieclub, zoals PSV tegen RKC Waalwijk (2-3, red.)”, zegt Schuurs in gesprek met Het Parool. De achttienjarige stopper wil in de weinige speelminuten die hij krijgt aan Ten Hag laten zien dat de trainer op hem kan bouwen.

“Dat de trainer me kan opstellen als hij me nodig heeft. Ik leer ontzettend veel bij Ajax. Je ziet het team steeds beter worden, spelers individueel ook. Dat is goed voor mij, dat ik daar elke dag in mee moet. Op trainingen moet je zien te overtuigen, maar bewijzen kun je je alleen in de wedstrijden”, aldus Schuurs, die tegen Go Ahead een centraal duo vormde met Daley Blind.

“Het is zalig voetballen met Daley Blind naast je. Hij is rustig, slim, weet precies wat hij doet. Aan zijn ervaring kan ik me optrekken. Ik ben heel blij met hoe het tot nu toe gaat bij Ajax”, besluit Schuurs, die voor enkele miljoenen euro’s werd weggeplukt bij Fortuna Sittard en tot medio 2022 heeft getekend in Amsterdam.